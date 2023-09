Meloni in Qatar incontra l' Emiro | relazioni bilaterali e personali eccellenti

(Di lunedì 11 settembre 2023) In occasione della sua visita nello Stato deldi rientro dal G20, la presidente del Consiglio, Giorgia, accompagnata dal ministro Giancarlo Giorgetti, hato l'del...

"I colloqui - fa sapere il Governo- si sono incentrati sulle tematiche bilaterali, sugli investimenti, anche in ambito difesa, e sulla collaborazione in ...ROMA, 11 SET - In occasione della sua visita nello Stato del Qatar, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ha incontrato l'Emiro del ...