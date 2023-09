Meloni | Il mercante in fiera | L' eredità e la Rai | Insegno racconta tutto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 settembre 2023) La più grande novità in Rai è sicuramente l'arrivo di Pino: amato, ma anche molto attenzionato negli ultimi mesi da una parte della stampa. Il conduttore sisu Gente, senza filtri. «Giorgiaè una mia amica, è una persona che stimo, so che potrebbe far bene. Ecco perché l'ho appoggiata. E su quel palco di Fratelli d'Italia ci risalirei, certo che sì», dice in esclusiva su Gente, in edicola da venerdì 8 settembre, Pino, chedell'amicizia che lo lega al premier, alla vigilia del suo ritorno in Rai alla conduzione de Ilin. «Ma con il mio ritorno in Rai non c'entra, ho iniziato a parlare di questo game show l'anno scorso. Sono entrato in Rai 40 anni fa e la mia carriera è piena solo di cose che hanno funzionato», dice ...