Meloni e lo scontro con l' Europa per Ita-Lufthansa Lo zampino di Macron | sono i francesi a bloccare l' intesa

(Di lunedì 11 settembre 2023) Giorgiaha tuonato contro l'Ue per il mancato via libera all'tra Ita e. "È curioso che la Commissione blocchi la soluzione", ha tuonato dal G20 la premier. La risposta non si è fatta attendere: "Ancora non abbiamo ricevuto nessun documento", ha replicato Bruxelles. Ma la situazione in realtà - si legge sul Corriere della Sera - sarebbe ancora più complessa. L'accordo prevede cheacquisti il 41% di Ita oggi e il 100% entro il 2033. Trattandosi di acquisto che incide sulla concorrenza nel mercato aereo, ci vuole l'ok della Ue. Per questo l'esecutivo ha aperto una fase di pre-notifica. Ma secondo alcune fonti dell'esecutivo, attualmente è in una fase difficile, con decine di domande inviate anche su piccoli dettagli.