Meloni a Doha rafforza i rapporti diretti con al Thani

(Di lunedì 11 settembre 2023) Lo scalo che la presidente del Consiglio Giorgiaha fatto in Qatar non è tecnico (, con Dubai, è uno dei punti di appoggio abituali per i voli internazionali europeida e per l’Oriente). La premier ha dato alla tappa di ritorno dal G20 un alto valore strategico. La visita nell’Emirato della famiglia alserve a discutere dossier bilaterali, in un clima in cui iRoma-vanno a gonfie vele, grazie a scambi commerciali vivaci, cooperazione in materia energetica, industriale e difesa/sicurezza.è stata accompagnata dal ceo di Eni, Claudio Descalzi, e dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Indicazioni dei grandi temi sul tavolo: investimenti ed energia. Un’immagine per rendere chiaro il livello di cooperazione: nel 2022, ...

Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha incontrato al'Emiro del Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Immagini messe a disposizione con licenza CC - BY - NC - SA 3.0 ITLa sosta in Qatar "Stasera saremo ain Qatar per un incontro bilaterale con lo sceicco Al - Thani. L'Italia ha una grande attenzione per lo sviluppo del Golfo Persico", ha ribadito. "I ...L'altro fronte con l'Unione europea si apre in una saletta del G20 a Nuova Delhi. Il vertice dei leader è appena finito, Giorgia, prima di ripartire per, fa un bilancio dei lavori e poi va all'attacco della Commissione. Il motivo è il mancato via libera dell'Antitrust di Bruxelles all'ingresso di Lufthansa in Ita ...

Meloni in Qatar con Giorgetti, prima l’incontro con Al Thani poi una cena in suo onore Agenzia Nova

L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha ricevuto ieri sera a Doha la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, con la ...Abbiamo parlato di Via della Seta ma non solo di questo. (La Gazzetta del Mezzogiorno) Il vertice dei leader è appena finito, Giorgia Meloni, prima di ripartire per Doha, fa un bilancio dei lavori e ...