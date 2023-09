Meeting Zagabria | Jacobs terzo nei 100 metri in 10 08

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – Buona prestazione per l’azzurro Marcellnei 100deldi, anche tenendo in considerazione il vento. La vittoria è andata a Ferdinand Omanyana in 9.94. In seconda posizione in 10.07 è giunto Oblique Seville, quarto ai Mondiali di Budapest, mentre èin 10.08. All’ultima gara di un’annata agonistica condizionata dagli infortuni, ma che l’ha visto gioire con la 4×100 per lo splendido argento ai Mondiali, lo sprinter delle Fiamme Oro tiene testa al giamaicano Oblique Seville, quarto alla rassegna iridata, che conserva il secondo posto in 10.07.chiude il suo 2023 con un 10”08 nei 100al Gold del Continental Tour di, manda buoni segnali di ripresa anche se manca ...

Meeting Zagabria 2023 - Marcell Jacobs centra un buon 3° posto nei 100 metri con 10''08. Vince Omanyala

