Medjugorje Messaggio di oggi | cosa non sappiamo sulla potenza della preghiera

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 11 settembre 2023) La Madonna anel suoscelto per, ci invita a scoprire lanella nostra vita, e non solo. Ci esorta a confidare nellacapace di operare davvero prodigi inimmaginabili, uno su tutti, il più straordinario e prezioso. La sua venuta in mezzo a noi, a, e ancora L'articolo proviene da La Luce di Maria.