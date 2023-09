Matteo Salvini - Nuovo Codice della strada | prevenzione | controlli e ' mazzate' per chi sbaglia

(Di lunedì 11 settembre 2023)torna a parlare del, ormai sostanzialmente pronto: "Al prossimo Consiglio dei ministri, il 18 settembre, porteremo la stesura definitiva del disegno di legge", ha annunciato il responsabile delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Il testo prevede, educazione,, ma pure sanzioni e '' per chi. Anche col ritiropatente in via definitiva per i fatti più gravi. L'obiettivo del mio ministero è ridurre il numero di morti sulle strade italiane: tremila all'anno è una strage inaccettabile. Per i neopatentati - pensiamo ai decessi delle ultime ore - almeno per i primi anni di patente abbiamo previsto l'impossibilità di guidare auto ...

torna a parlare del nuovo Codice della strada , ormai sostanzialmente pronto: 'Al prossimo Consiglio dei ministri, il 18 settembre, porteremo la stesura definitiva del disegno di legge',...Agosto in Pugliae Francesca Verdini hanno trascorso il Ferragosto in Puglia. 'Polignano a mare, che meraviglia', aveva scritto a corredo di uno degli scatti social. E poi ancora si era fatto selfie ...'Ho detto al sindaco Sala che lo aspetto quando vuole per parlare di Olimpiadi, metropolitane e biciclette'. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e del trasportia margine di un evento a Milano . 'Io adoro andare in bicicletta laddove ci sono spazio e sicurezza, fare le piste ciclabili anche laddove le situazioni sono complicate può essere un ...

Giusta l'accusa di Salvini a Gentiloni, l'Italia in Europa deve fare squadra come fanno francesi e tedeschi e opporsi al ... Il Riformista

Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un evento a Milano. «Per i neopatentati, pensiamo ai morti delle ultime ore, almeno per i primi anni di patente abbiamo ...Il ministro dei Trasporti torna a parlare delle novità in arrivo, dalle disposizioni sui monopattini agli autovelox e al limite dei 30 km/h in città. Il 18 settembre il testo sbarca al consiglio dei m ...