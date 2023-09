Matteo Salvini - Nuovo Codice della strada | prevenzione | controlli e ' mazzate' per chi sbaglia

(Di lunedì 11 settembre 2023)torna a parlare del, ormai sostanzialmente pronto: "Al prossimo Consiglio dei ministri, il 18 settembre, porteremo la stesura definitiva del disegno di legge", ha annunciato il responsabile delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Il testo prevede, educazione,, ma pure sanzioni e '' per chi. Anche col ritiropatente in via definitiva per i fatti più gravi. L'obiettivo del mio ministero è ridurre il numero di morti sulle strade italiane: tremila all'anno è una strage inaccettabile. Per i neopatentati - pensiamo ai decessi delle ultime ore - almeno per i primi anni di patente abbiamo previsto l'impossibilità di guidare auto ...

Il 12 ottobre Roberto Saviano andrà a processo per rispondere delle accuse di diffamazione contro Giorgia Meloni e. Il giornalista de 'La Stampa' gli chiede un pensiero a riguardo e ...Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier,, intervistato dal Tg2. "Più controlli - ha aggiunto - , più prevenzione, più tutela per ciclisti e motociclisti e un aumento ...

PONTIDA - "C'è un'Europa da cambiare con il centrodestra unito. Contro la sinistra, per la Libertà. Vi aspettiamo con Marine Le Pen questa domenica a ...ROMA (ITALPRESS) – Alla stesura del nuovo codice della strada "stiamo lavorando giorno e notte. Lo faccio da ministro e da papà perchè ogni giorno ci sono troppi morti sulle strade, quindi tolleranza ...