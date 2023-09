Matteo Messina Denaro è in fin di vita | si aggravano le condizioni dell’ex boss

(Di lunedì 11 settembre 2023) Sarebbero in netto peggioramento ledi, l’exdi Cosa nostra arrestato lo scorso 16 gennaio. L’uomo si trova attualmente ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “San Salvatore” de L’Aquila. Matte, sileA preoccupare i medici è il tumore al colon, in uno stadio avanzato, che ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

E' ricoverato da oltre un mese nel reparto detenuti dell' ospedale San Salvatore dell'Aquila . Peggiorano le condizioni diDenaro , l'ex primula rossa di Cosa Nostra , stanato dopo una latitanza trentennale a metà gennaio del 2023 mentre era in una clinica privata di Palermo per sottoporsi all'ennesima ...Peggiorano le condizioni del boss sicilianoDenaro . L'intervento chirurgico per una occlusione intestinale subito l'8 agosto scorso è perfettamente riuscito. Ma a destare la preoccupazione dei medici dell'ospedale San Salvatore ...Continuano a peggiore le condizioni di salute diDenaro, rinchiuso nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila in regime di 41 bis dallo scorso 17 gennaio, il giorno dopo il suo arresto. Lo stragista di Cosa nostra è stato operato lo ...

Si aggravano le condizioni di salute di Messina Denaro: il boss ancora in ospedale a L’Aquila Il Fatto Quotidiano

Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro peggiorano. Da cinque giorni è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale de L'Aquila, dove ad agosto era stato sottoposto a un delicato intervento ...Peggiorano le condizioni di salute, definite "critiche", del boss Matteo Messina Denaro, ricoverato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Gli ultimi aggiornamenti ...