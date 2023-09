Matteo Messina Denaro | condizioni di salute si aggravano Ricoverato in cella in ospedale

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 11 settembre 2023) Peggiorano ledidi, da una settimananella camera per detenuti dell'San Salvatore dell'Aquila. L'intervento chirurgico per una occlusione intestinale subito l'8 agosto scorso è perfettamente riuscito, ma a preoccupare al momento i medici dell'San Salvatore dell'Aquila è il tumore al colon, in uno stadio avanzato. E le suedirendono molto complessa la gestione da parte di sanitari, vertici e istituzioni competenti, che sono in contatto continuo