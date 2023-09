Matt Cardona provoca i fan | “Ne ho abbastanza delle indies | devo tornare in WWE”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopo 15 anni trascorsi in WWE, dal 2005 al 2020,ha abbandonato il ring name Zack Ryder ed ha iniziato a costruirsi, pezzo dopo pezzo, la reputazione di “King of the”., negli ultimi anni, ha prosperato nella scena indipendente collaborando con federazioni come NWA, IMPACT e GCW e vincendo anche un discreto numero di titoli. “Vince, chiamami” Dopo aver perso il suo incontro all’evento GCW Crushed Up del 10 settembre, unfrustrato si è filmato mentre camminava sotto la pioggia dicendo di avernee di voleralla WWE, rivolgendosi direttamente a Vince McMahon. Enough of this Indy BS. I need to go back to New York… pic.twitter.com/0lKFWrvWwd— ...

