Maschio Angioino | “Civiltà del Settecento la madre di tutte le mostre” Fondazione Valenzi

BaccalàRe torna a Napoli con la sua sesta edizione. L'evento dedicato al baccalà avrà luogo dal 14 al 19 settembre nella splendida cornice del. Dopo aver acquistato il biglietto d'ingresso, come riporta il sito ufficiale dell'evento, sarà possibile partecipare ai seguenti eventi: Aperibaccalà e cocktail bar, degustazioni di ...... perché non è tollerabile che i commercianti che pagano le tasse al Comune debbano vedere le proprie vetrine oscurate dagli abusivi o che i turisti in transito davanti alo nei ...Il Complesso Monumentale di Castel Nuovo sarà eccezionalmente aperto al pubblico nella giornata di martedì 19 settembre 2023, in occasione della festività di San Gennaro, Santo Patrono della città di ...

Il Maschio Angioino sarà eccezionalmente aperto il 19 settembre ... Comune di Napoli

Lo storico dell'arte Stefano Causa illustrerà il valore e l'importanza della mostra Civiltà del Settecento a Napoli inaugurata a Capodimonte nel dicembre del ...Il Summer Live Tones è giunto nel 2023 alla sua XII edizione e, per svariate difficoltà organizzative e gestionali, cambia per quest’ anno sede… non più il Castel Nuovo (dai più conosciuto come Maschi ...