Marocco | sale a 2 500 il numero delle vittime Interi villaggi rasi al suolo Corsa contro il tempo

(Di lunedì 11 settembre 2023) Terza notte consecutiva in strada per le strade di Marrakesh , mentre i soldati e le squadre umanitarie internazionali con camion ed elicotteri iniziano a riversarsi nelle remote città di montagna ...

ll re del, Mohammed VI, ha chiesto alle autorità e ai cittadini di pregare in tutte le moschee del Regno per la misericordia delle anime delle vittime del terremoto che ha colpito il Paese. ...E' salito a 2.497 il numero delle persone che hanno perso la vita e a 2.476 quello dei feriti a causa del devastante terremoto che ha colpito il. Lo ha reso noto il ministero degli Interni di Rabat spiegando che stanno continuando le operazioni di ricerca. E' quanto riporta l'agenzia di stampa marocchina.Il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito ilvenerdì notte è aumentato a quota 2.497: lo scrive il media marocchino Medias24, che cita il ministero dell'Interno. I feriti, aggiunge, sono almeno 2.476..

