Marocco | il disastro dopo il terremoto | accetta aiuti solo da 4 Paesi e i soccorsi sono in enorme ritardo

(Di lunedì 11 settembre 2023) «Facciamo da soli, shukran»: sì soltanto a Spagna, Gran Bretagna, Qatar e Emirati, no a tutti gli altri. Via i turisti, a Marrakech rimangono gli accampati: 300 mila persone ancora sotto choc

Questa parte di Marocco passa la terza notte senza tetto ... solo questa mattina: sessanta ore dopo il disastro. Di lavoro ce n’è, e non solo umanitario. La risorsa principale, il turismo, quest’anno ...Il disastro ha ucciso più di 2.100 persone e le Nazioni Unite hanno stimato che 300.000 persone siano state colpite dal sisma di magnitudo 6,8 ...