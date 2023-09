Marocco | aiuti in un villaggio devastato dal sisma | servono medicine

(Di lunedì 11 settembre 2023) I volontari visitano Ouirgane, undal potente terremoto che ha ucciso piu' di 2.100 persone a sud - ovest della citta' turistica di Marrakech, in, per distribuire beni di ...

Rabat ha "effettuato una valutazione precisa delle esigenze sul campo" e "in questa fase specifica" della drammatica emergenza provocata dal terremoto "ha risposto favorevolmente alle offerte di ..."Siamo tutti sconvolti dal terribile terremoto in. La Francia è pronta ad aiutare con i primi soccorsi" ha detto il capo di Stato dal G20 in India. Ma finora il ministero degli Interni ...La ministra ha invitato a 'rispettare' le decisioni del, che è 'un paese sovrano', che ha deciso di 'dare la priorità all'arrivo degli, rivolgendosi ai paesi disponibili caso per caso e ...

Terremoto, Marocco in ginocchio: si scava a mani nude. Ma il Re chiede aiuto solo a quattro Paesi QUOTIDIANO NAZIONALE

Milano, 11 set. (askanews) - Proseguono le ricerche dei sopravvissuti tra le macerie più di 48 ore dopo il terremoto più grave del Marocco in più di sessant'anni, con oltre 2.100 morti in una ...il governo marocchino ha confermato di aver accettato aiuti di emergenza solo da Regno Unito, Spagna, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e che le squadre di soccorso di questi Paesi sono in viaggio verso il ...