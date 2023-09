Marito violento a Brescia | FdI chiede un’ispezione in Procura | “Il codice penale vale anche per gli stranieri”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ha suscitato uno sdegno bipartisan il caso del pm diche ha chiesto l’assoluzione per un uomo originario del Bangladesh, a processo per maltrattamenti alla moglie, adducendo come motivazione il fatto che si trattava di comportamenti “frutto dell’impianto culturale” e non della “coscienza e volontà” dell’uomo “di annichilire e svilire la coniuge”. L’idea del pm diche un, se straniero e dunque portatore di un’altra cultura, non vada condannato rappresenta “una deriva pericolosa” e “inaccettabile” per la senatrice di FdI Susanna Donatella Campione di FdI; il collega deputato Riccardo De Corato ha annunciato la richiesta al ministro Nordio diurgente; la capogruppo di Avs al Senato Luana Zanella ha avvertito sul rischio di un ritorno al “delitto d’onore”; la ...