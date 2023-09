Mario Venuti | il nuovo singolo è ‘Segui i tuoi demoni’

(Di lunedì 11 settembre 2023) Da venerdì 8 settembre è in radio e disponibile in digitale Segui idemoni, ildel cantautore(etichetta Microclima, distribuzione Artist First), che torna con il suo pop raffinato ed eclettico dopo il brano uscito a maggio Napoli-Bahia. Sul canale YouTube dell’artista è online il video delfirmato da Lino Costa. Ilè composto e arrangiato dae scritto dainsieme a Kaballà. La produzione artistica è a cura di Tony Canto. Il brano propone una riflessione sull’importanza di trovare la forza, ma anche la sensibilità di riconoscere i propri demoni e imparare a convivere con loro, con la consapevolezza che il fuoco delle passioni che ci accompagnano per ...

Milano, 7 set. (askanews) - In anteprima il video "Segui i tuoi demoni", il nuovo singolo del cantautore Mario Venuti (etichetta Microclima, distribuzione Artist First), che torna dopo il brano uscito ...