Mario Furlan | life coach - Perché ci sono tanti stronzi in giro?

Ti svelo un segreto: sai perché ci sono tanti stronzi in giro Non ti offendere se ti dico la verità: forse è perchè... lo stronzo sei tu! Gli altri sono, quasi sempre, il nostro specchio. Riflettono ...Il corso, giunto alla settima edizione, è tenuto da uno che conosce molto bene la materia:, fondatore dei City Angels e creatore del Wilding, l'autodifesa istintiva e psicofisica. La ...Wilding, tornano le lezioni di autodifesa dei City Angels: per non sentirsi mai più vittime Messo a punto da, fondatore dei City Angels, il Wilding è un corso di autodifesa che insegna tecniche semplici e immediate, utili in caso di necessità. Non si basa sulla forza fisica, ma sulle 2P: ...

Corso di autodifesa gratis: il Wilding dei City Angels Io Donna

Il corso, giunto alla settima edizione, è tenuto da uno che conosce molto bene la materia: Mario Furlan, fondatore dei City Angels e creatore del Wilding, l’autodifesa istintiva e psicofisica. La ...Il corso, giunto alla settima edizione, è tenuto da uno che conosce molto bene la materia: Mario Furlan, fondatore dei City Angels e creatore del Wilding, l’autodifesa istintiva e psicofisica. La ...