Marc Marquez | arriva il grande annuncio sul suo futuro | polverone in MotoGP | tifosi increduli

(Di lunedì 11 settembre 2023)ilsul suo: le ultimissime dichiarazioni del pilota scatenano uninsgancia la bomba sul suo. In attesa del responso dei test di Misano, in cui la Honda deve dare delle risposte significative per capire qualela attende,lancia dei massaggi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

è sempre più vicino a un clamoroso addio alla Honda . L'otto volte campione del mondo questa mattina a Misano ha provato la nuova mota messa a disposizione dalla casa giapponese, il ..."Ho tre possibilità per il mio futuro". Nel debriefing con la stampa a Misano nel giorno della MotoGp dedicato ai test,, ha parlato del suo futuro: "Ho tre possibilità per il 2024, in Giappone saprete". Una di queste potrebbe essere lo sbarco dell'ex campione del mondo in una scuderia satellite della ...Eppure i destini della Honda e del suo pilota di punta,, potrebbero separarsi al termine di questa stagione, anche perché lo spagnolo non è apparso particolarmente soddisfatto dalla moto ...

Test Misano: nuova Honda bocciata, Marquez lascia presagire l'addio | FP FormulaPassion.it

Nel Test di Misano l'otto volte campione del mondo prova la sua Honda 2024 e assicura che una decisione sul suo futuro verrà presa tra i Gran Premi di India e Giappone ...(ANSA) - ROMA, 11 SET - 'Ho tre possibilità per il mio futuro'. Nel debriefing con la stampa a Misano nel giorno della MotoGp dedicato ai test, ...