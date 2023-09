Mara Venier | il tenero post per il primo giorno di scuola del nipote

'Che brutto periodo che stiamo passando'. Nicola Carraro , 81enne marito di, non nasconde la sua preoccupazione tornando a parlare ai suoi fan sui social. Il produttore cinematografico, tornato dalle vacanze trascorse con la compagna, che tra poco tornerà su Rai ...Assieme a loro metterei, perché a Domenica in è empatica come nessuna'. Aldo Dalla VecchiaTornati da Santo Domingo sove hanno trascorso le vacanze,e Nicola Carraro hanno incontrato una giornalista del Corriere della Sera per un'intervista programmata da pubblicare sulle pagine del quotidiano. Lei 73 anni a ottobre, lui 81 , si sono ...

Mara Venier, lo sfogo del marito Nicola Carraro: «Che brutto periodo stiamo attraversando». Cosa succede ilgazzettino.it

Qualche anno fa, ospite del salotto televisivo di Mara Venier, Luisa Corna aveva fatto sapere di avere trovato l'amore della sua vita in Stefano Giovino. Le nozze erano già nell'aria, ma causa ...«Mio figlio ha avuto problemi di bullismo a scuola. D'istinto mi veniva di andare e picchiare i bulli. Lui mi chiedeva di aiutarlo e io l'ho fatto, ma cercando di fargli capire ...