Mar Galceràn è la prima deputata con sindrome di Down ad essere eletta in Spagna

(Di lunedì 11 settembre 2023) La notizia della nomina di Marcomedonna condia ottenere l’incarico diregionale a Valencia è significativa. È il Presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, membro del Partito Popolare, che ha annunciato questa importante notizia nei giorni scorsi. Questa nomina rappresenta un passo verso una maggiore inclusione e rappresentanza delle persone con disabilità nella politica e nella società. Chi è MarMar- Photo Credits Tgcom24La 44enne era candidata per il Partito Popolare alle elezioni amministrative lo scorso 28 maggio, ma non era risultata tra gli eletti; è stata ripescata dopo le dimissioni di due persone che la precedevano in lista. ...

, 46 anni, ha appena raggiunto un traguardo da record: è la prima donna con sindrome di Down ad assumere l'incarico di deputata regionale a Valencia , in Spagna ., che da tanti ...Galcerán è la prima donna con sindrome di Down che otterrà la settimana prossima l'incarico di deputata regionale a ...Leggi Anche Daniela Cappello: 'Le differenze sono un valore aggiunto e le difficoltà sono opportunità' Una vita per i diritti delle persone disabiliGalcerán ha studiato scienze della formazione ...