Manovra senza soldi. Il Pil che rallenta è l'ultima batosta per i piani del governo

il Superbonus l'Italia rischia di affondare in un lungo periodo di stagnazione in un momento in cui l'inflazione, i prestiti alle imprese e i mutui sono alle stelle. Non è con una...Però è la primaSilvio Berlusconi ". Il vuoto lasciato da Berlusconi. La conduttrice di Forum ... lasciando spazio dia tutti i suoi collaboratori. "Ha lasciato un vuoto in questa azienda ...A memoria d'uomo, è difficile trovare un settembre con così pochi soldi disponibili per la prossimadi bilancio. Ora, come fa notare il senatore e responsabile economico del Pd, Antonio Misiani, persino il gettito previsto dalla tassa sugli extra profitti delle banche " già in procinto di ...

Manovra senza soldi. Il Pil che rallenta è l'ultima batosta per i piani ... L'HuffPost

Gli sherpa di Bruxelles hanno recapitato nelle scorse settimane un messaggio in bottiglia a Palazzo Chigi: preparate una manovra senza strappi, responsabile, evitando un braccio di ferro sulle spese ...A memoria d’uomo, è difficile trovare un settembre con così pochi soldi disponibili per la prossima legge di bilancio. Anche gli ...