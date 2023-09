Il progetto 'Women on board' ideato nel 2022 in Emilia Romagna dae Federmanager ... Basilicata, Friuli - Venezia - Giulia, Val d'Aosta, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e. La ...Il progetto 'Women on board' ideato nel 2022 in Emilia Romagna dae Federmanager ... Basilicata, Friuli - Venezia - Giulia, Val d'Aosta, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e. La ...

Manageritalia Veneto, nasce premio 'Turismo, giovani, imprese e lavoro' per tesi di laurea La Gazzetta del Mezzogiorno

Nasce 'Turismo, giovani, imprese e lavoro', il premio per tesi di laurea su studi/casi di imprese del turismo, riservato a laureandi e laureati del Triveneto istituito da Manageritalia Veneto in ...Ridurre il divario di genere favorendo l’inclusione e l’accesso delle donne alle posizioni di responsabilità all’interno dell’organizzazione aziendale e nei consigli di amministrazione di imprese pubb ...