Maltrattava la ex moglie | il pm | “Va assolto perché è la sua cultura | non voleva svilire la coniuge”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Lei, presunta vittima di maltrattamenti in famiglia, non ci vuole credere. «Dove è la giustizia e la protezione tanto invocata per le donne tra l'altro incoraggiate a denunciare al primo schiaffo? Oppure il fatto che io sia una bengalese tra le tante, mi rende di meno valore dinanzi a questo pm?». Il pubblico ministero in questione è il magistrato della procura di Brescia che ha chiesto l'assoluzione...

Solo pochi mesi fa il tribunale di Brescia aveva condannato un padre violento che picchiava la moglie, ma deve essere assolto perché spinto dal suo 'impianto culturale'. Fa discutere la richiesta da parte di un pubblico ministero di Brescia nel processo che vede protagonista una donna 27enne originaria del Bangladesh e cittadina italiana, madre di due

Il pubblico ministero in questione è il magistrato della procura di Brescia che ha chiesto l'assoluzione per l’ex marito della donna nata in Bangladesh ma cresciuta in Italia e che nel 2019 ha trovato ..."Chiederò al ministro Nordio con un'interrogazione parlamentare un'ispezione urgente alla procura di Brescia in merito alla richiesta ...