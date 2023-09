Hanno suscitato perplessità le parole usate da un pubblico ministero di Brescia nel caso di una donna del Bangladesh vittima di presunti maltrattamenti da parte del marito. Come riporta il Giornale di ...Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno eseguito un'ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia con la quale è stata disposta la misura cautelare dell'...I Carabinieri della Stazione di Imola hanno eseguito 'un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa', nei confronti di un ...

Maltratta moglie, per pm fatto culturale Agenzia ANSA

Questa in estrema sintesi la tesi di un pm di Brescia in un processo che vede come parte offesa una donna del Bangladesh vittima di presunti maltrattamenti da parte del marito. E tante polemiche e non ...Hanno suscitato perplessità le parole usate da un pubblico ministero di Brescia nel caso di una donna del Bangladesh vittima di presunti maltrattamenti da parte del marito. (ANSA) ...