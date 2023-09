...tra la fiammata di calore che fa schizzare le colonnine dei termometri e ilche provoca ... 'Con il promontorio anticiclonico africano disteso dall'Algeria fin verso, Olanda, ...... soprattutto dal weekend, mentre ildel nostro meridione potrebbe intensificarsi fino a ...possederà ancora il Nord Europa con valori 12 gradi superiori alle medie del periodo tra, ...Soltanto l'estremo Sud (Calabria ionica e Sicilia) avranno locali condizioni diper il ...anche di 5 - 6°C ma in Europa andrà peggio con 12°C in più rispetto alle medie tra, ...

Maltempo in Inghilterra. Alluvioni in diverse città | video Panorama

Occhi puntati sulla fine della prossima settimana: per adesso si tratta solo di proiezioni, ma i temporali attesi in Europa e in Italia dovrebbero arrivare anche a Genova ...Insomma l’Europa, come l’Italia, ci sorprenderanno fino a metà mese; in seguito le proiezioni meteo vedono il ritorno delle perturbazioni atlantiche sul Nord Europa e la rimonta dell’alta pressione ...