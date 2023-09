Malore mentre fa il bagno | turista romana muore ad Arbatax

...faceva il bagno nella spiaggia della Capannina, ad Arbatax, nella costa centro orientale della Sardegna. Per i medici del 118 che l'hanno soccorsa e tentato di rianimarla, è stato un...Resta da capire il motivo per il quale l'uomo sia sceso dall'auto e come mai sia finito sotto il suv: non si esclude un. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Olbia e un'...Un 37enne si è accasciato sull'erba durante la gara: nulla da fare per lui.improvviso a Serravalle Scrivia Un triangolare di una sessantina di vecchie glorie si è ... 37 anni,rientrava ...

Arbatax, malore mentre fa il bagno: turista muore in spiaggia - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Una turista romana è morta mentre faceva il bagno nella spiaggia della Capannina, ad Arbatax, nella costa centro orientale della Sardegna. Per i medici del 118 che l'hanno soccorsa e tentato di ...Inutili i tentativi del personale del 118 di salvare la vita alla donna, che si trovava in vacanza in Ogliastra con il marito ...