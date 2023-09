Malata di tumore e troppo grassa per intervento | salvata a Napoli

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopo la diagnosi di cancro all'endometrio, per un anno la donna ha girato diversi ospedali ricevendo solo rifiuti Chi è obeso non ha una vita facile. Se poi si ammala di, può anche succedere che i suoi problemi diventino guai serissimi. E’ accaduto a un’infermiera beneventana di 47 anni e ben 172 chili di peso:per essere operata quando ha scoperto di avere unall’endometrio. Per un anno Simona De Michele ha girato diversi ospedali tra il Molise, dove lavora insieme con il marito che è uno strumentista di sala operatoria, Roma e Milano. Poi finalmente è arrivato il sì dell’Istituto dei tumori Pascale di, dove le è statala vita. La donna aveva un utero fortemente emorragico, diventato grosso 20 centimetri e del peso di un chilo e mezzo. E ...

Malata di cancro e troppo grassa per operazione: salvata a Napoli

