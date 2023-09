Lunedi 11 Settembre 2023 Sky Cinema e NOW | Assassin Club

Prima Lettura Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési Col 1,24 - 2,3 Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella ...... '111973 - 112023: in ricordo del sacrificio e della lotta per la democrazia del popolo cileno'. Successivamente la delegazione sarà ricevuta dall'ambasciatore del Cile in ...... le date di pagamento del mese disono: Venerdì 152023; lunedì 182023; martedì 192023. Si ricorda che il pagamento dell'assegno unico sarà espletato in ...

Graduatorie di istituto posto comune e sostegno, da lunedì 11 settembre scuole pubblicheranno quelle valide per l’anno scolastico 2023/24 Orizzonte Scuola

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di lunedì 4 settembre nel Comune ciociaro, secondo le informazioni apprese erano circa le ore 18 e l'operaio era al lavoro nell'azienda che produce vetri e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...