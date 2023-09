(Di lunedì 11 settembre 2023) La cosiddetta cancel culture, in nome di valori alti, spesso si trasforma in una farsa che da ridicola diventa patetica

...Enzo Biagi "Solo due cose posso fare per loro " descrivere quel volo senza aggiungere l'... Ma 11 settembre ha anche proposto unaepocale e deliberata, non solo per l'America ma per il mondo ...... perché quest'finisce per controllare il mercato mondiale. E così è avvenuto. Il dollaro è ... E' unaper l'Europa decisamente ardua: ci vuole saggezza politica e una visione solidale del ...Per altri costituiscono l'chance per consentire a quegli alunni che provengono da insuccessi ... Più in generale, comunque, l'artigiano di domani sarà colui che vincerà ladella tecnologia ...

L'ultima sfida corretta: basta animali "nazifascisti" ilGiornale.it

Il pronostico di Italia-Ucraina, in programma a San Siro domani, martedì 12 settembre: ultima spiaggia per Spalletti, Azzurri obbligati a vincere ...La grecista e storica della filosofia docente all'Ucla parla del fascinodegli oggetti tecnologicie di come occorra usarli «interrogandosisu cosa c’è sottola punta dell’iceberg» ...