Lula ci ripensa su arresto Putin | decide magistratura non governo

Il capo dello Stato brasiliano, Luiz Inacioda Silva , torna sui suoi passi e in pratica revoca la garanzia 'personale' nei confronti del leader russo che aveva espresso ieri, dicendo che Putin ...

Poi il cambio di rotta. "Non so se la giustizia brasiliana lo arresterà. È la magistratura che decide, non il governo. Voglio studiare questa cosa della Corte penale internazionale" ha detto Luiz ...Roma, 11 settembre 2023 - Lula ci ripensa e precisa: se Vladimir Putin andrà al G20 in Brasile sarà la magistratura, e non il presidente brasiliano, a decidere se arrestarlo o meno. Luiz Inacio Lula d ...