Lukaku | 'Che emozione il Colosseo | lo aspettavo da anni I tifosi della Roma ti sostengono se giochi bene'

"Romeluè il nostro capitano, il nostro leader e forse il volto della nostra generazione attuale. - ... Pensosia perfetto così com'è". Il difensore dell'Anderlecht è uno dei giocatori più ......YouTube il video del backstage delle prime 24 ore dia Roma , dallo sbarco all'aeroporto fino al primo impatto con Trigoria e poi con il Colosseo , simbolo della città. "Sai cosa è bello...Dopo 10 giorni dall'arrivo dia Ciampino , spunta un interessante video pubblicato dall'account ufficiale della Romaripercorre la prima giornata di Big Rom nella Capitale . Dalla calorosa accoglienza dei tifosi all'...

Roma, felicità Lukaku: ora lo sprint per Mourinho Corriere dello Sport

Romelu Lukaku è stato il grande colpo in attacco della Roma e, anche se è arrivato ormai da tempo, nella Capitale continuano a idolatrarlo.Il calciomercato non finisce mai in casa Inter. Rumors di calciomercato preoccupano e non poco i tifosi nerazzurri. La stagione dell’Inter di Simone Inzaghi è cominciata nel migliore dei modi. Tre vit ...