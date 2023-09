Luisa Corna | abito da sposa con ricami preziosi e maxi velo per il suo sì a Stefano Giovino

(Di lunedì 11 settembre 2023) La cantante e il tenente colonnellosono convolati a nozze lo scorso 9 settembre. Per lei unbianco con scollo a barca e, per lui divisa d'ordinanza

Francesca Ferragni espose nel weekend La sorella dell'imprenditrice digitale ha sposato Riccardo Nicoletti il 9 settembre al Castello di Rivalta. Lo stesso giorno la conduttrice e attrice ha detto sì all'...... ecco tutti i preparativi 10/09/23 Fotogallery - Diletta Leotta, festa di compleanno sulla terrazza del grattacielo 10/09/23 Fotogallery - Le nozze dicon Stefano Giovino 09/09/23 ...Matrimonio in bianco per, che ha sposato Stefano Giovino a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia. La cantante, conduttrice e attrice, 57enne, ha pronunciato il sì (il primo per lei) all'ufficiale dei ...

Luisa Corna, matrimonio con il carabiniere Stefano Giovino (più giovane di 15 anni): «È stato un colpo di fulm ilmessaggero.it

Dopo 9 anni finalmente il tanto atteso si è arrivato. Luisa Corna e Stefano Giovino si sono giurati eterno amore davanti a Dio e davanti a parenti ed amici nella chiesa Madonna di Lourdes a Palazzolo ...La sorella dell’imprenditrice digitale ha sposato Riccardo Nicoletti il 9 settembre al Castello di Rivalta. Lo stesso giorno la conduttrice e attrice ha detto sì all’ufficiale dei carabinieri Stefano ...