Luis Rubiales si è dimesso da presidente della Federcalcio spagnola Per il bacio a Hermoso è accusato di “aggressione sessuale”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopo tre settimane di bufera e di autodifesa a tutto campo,si è. Il(Rfef) ha annunciato nella serata del 10 settembre la scelta di lasciare il suo incarico. Era la notizia che tutto il calcio spagnolo (e non solo) attendeva dopo l’episodio delsenza consenso dato daalla calciatrice Jenniferdurante la premiazioneSpagna per la vittoria al mondiale di calcio femminile del 20 agosto scorso. A rendere note le dimissioni è un comunicato dei media iberici, che puntualizzano come, già sospeso dal suo incarico, abbia inoltre rinunciato al ruolo di vice...

