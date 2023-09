(Di lunedì 11 settembre 2023) “Paolasi è: è andata inper riempire la sua valigia di, ma doveva riempirla anche tecnicamente. Guidetti è un tecnico che riesce a dare gli strumenti giusti. Paola, invece, si è”. Questa l’opinione di Andrea, ex pallavolista azzurro, che ha parlato a Radio anch’io Sport. “È un’atleta di interesse internazionale, penso sia la quarta giocatrice nel suo ruolo. Deve continuare il suo percorso di”, ha auspicato, oro ai campionati Mondiali ed Europei a cavallo fra gli Anni 80 e 90. Fra le polemiche sul suo scarso impiego agli ultimi Europei, Paolaha lasciato la Nazionale, almeno per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Pressioni psicologiche non ci devono ...

È un giudizio durissimo quello del campione azzurro di volley, AndreaPaola Egonu , rimasta fuori dalle convocazioni della nazionale per le qualificazioni alle Olimpiadi. A Radio anch'io sport, su Radio1, L'ex pallavolista, oro ai mondiali ed Europei ...Deve continuare il suo percorso di crescita", ha auspicato, oro ai campionati Mondiali ed Europei a cavallo fra gli Anni 80 e 90.... scenderà in campo allo Stadio Briamasco domenica 17 settembre alle 15.30il Padova . "Non ... Ruaben (62' Pisoni), De Pellegrini, Baldo, Chemotti (73'Antolini), Mascanzoni, Rosa,(62'...

Lucchetta contro Egonu: “In Turchia si è riempita di soldoni, ma la sua crescita si è fermata” la Repubblica

L'ex campione azzurro non si è risparmiato sull'opposta azzurra, in rottura con il ct Mazzanti ed esclusa dalle convocate per il pre-olimpico ...L’ex pallavolista azzurro: “Ci sono problemi che il gruppo si porta dietro da qualche anno, la vittoria agli Europei è stata solo una tregua” ...