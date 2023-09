Lotta alla dispersione | arresti per chi non manda i figli a scuola | preoccupazioni tra gli “homeschooler” Facciamo chiarezza

Vince e convince, speriamo per lui finofine. Marc MARQUEZ: 7 - E' l'unica luce accesa nella ... Raoul FERNANDEZ: 6,5 -con Marc Marquez dandogli noia. Una volta avrebbe fatto notizia, adesso ......preparazione della partita. E penso di averla preparata bene, perché il primo set è stato perfetto. Il secondo parziale invece è stato tra i più duri della mia carriera, quasi due ore di...Per la serie "ce lo chiede l'Europa" la Corte Ue ribadisce quanto il centrodestra (e Forza Italia in particolare) sostiene da mesi: lacorruzione non può profanare il sacrosanto dirittoprivacy e gli abusi sulle intercettazioni a cui siamo abituati. Con buona pace dell'Anm e della sinistra che in Parlamento si oppone ...

Lotta alla dengue con zanzare sicure, il metodo naturale spiegato da chi lo applica Fanpage.it

La lotta all’obesità ingrassa i bilanci di Novo Nordisk e fa ... nonostante un prezzo statunitense non alla portata di tutti: una fornitura mensile costa tra 1.360 e 1.620 dollari. In Europa, dove le ...Sembra una boutade, ma è vera. La Coldiretti per bocca del suo Presidente Ettore Prandini ha diramato nel notiziario dell’Associazione la proposta di far intervenire l’esercito per la lotta contro i ...