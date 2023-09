Lotito | Un club italiano offrì 100 Milioni per Milinkovic

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Una squadra italiana mi100di euro perSavic (nella foto)“. Ma a parte quella proposta faraonica, racconta Claudioin una intervista a Radio Lega Serie A, “per lui non abbiamo mai ricevuto offerte concrete da top. Io declinai l’offerta perché avevo preso l’impegno con Inzaghi e inoltre non avremmo fatto in tempo a sostituire Sergej, dato che quell’estate il calciomercato chiudeva a metà agosto”. Per il patron della Lazio i “101spesi” in questo mercato sono stati un “investito in giocatori di qualità, ma soprattutto di prospettiva, che sotto la regia del nostro allenatore (Sarri, ndr), un maestro di calcio, speriamo possano migliorare. Abbiamo una rosa per competere in campionato e in Champions. La tifoseria ha capito che c’è progetto ...