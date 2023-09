Infine,ha concluso il suo intervento parlando delle idee per la costruzione di un nuovo stadio: " Conosco bene le problematiche per poter realizzare uno stadio che possono incidere...Commenta per primo Stilettata dia Gravina sull'andamento della Nazionale . Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Serie A , il presidente della Lazio ha fatto la sua previsionequalificazione dell' Italia a ...Cosìrispondepossibilità della sua squadra di giocarsi le proprie chance nella massima competizione continentale. Poipossibilità di scegliere tra campionato e coppa,...

Lotito sulla Nazionale: “Magari andremo all’Europeo, ma va creata alchimia” ItaSportPress

Parla Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente radiofonica Radio Serie A ...Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ... Immancabile, come di consueto, la provocazione nei confronti della Roma, stavolta sull’importanza della ...