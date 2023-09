Lotito snobba il Napoli | le parole fanno infuriare i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dichiarazioni taglianti del presidente della Lazio Claudio: la sua considerazione sulfaImpossibile non citare la Lazio tra le protagoniste dello scorso campionato. Alle spalle delcampione d’Italia, grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus, i biancocelesti hanno avuto la meglio sulle due milanesi e hanno conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che mancava al club da tre anni. Nonostante un inizio shock con due sconfitte contro Genoa (in casa) e Lecce (in trasferta), la squadra di Sarri è parsa in grado di poter replicare l’ottima stagione passata grazie alla convincente vittoria ottenuta al Diego Armando Maradona, contro il, nell’ultima giornata di campionato prima della sosta. La Lazio non ha ...