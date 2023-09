Lookman | tempo di riscatto per un’altra stagione da protagonista con l’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 settembre 2023) La voglia didi Ademola: goal, assist con la maglia della Nigeria e un’Atalanta pronta ad aspettarlo In questa Atalanta non manca più nessuno, solo non si vede “l’uomo che guarda” gli avversari dall’alto in basso. Battute a parte, per quanto i nerazzurri siano una squadra molto competitiva davanti, manca quella ciliegina sulla torta che porta il nome di Ademola: autore di una partenza abbastanza altalenante nonostante il precampionato estivo assai eccellente. Una prestazione sufficiente contro il Sassuolo, il disastro di Frosinone dove perde una palla fatale a centrocampo, gli ultimi minuti ai danni del Monza senza arte ne parte e poi goal e assist con la sua Nigeria. Crisi? Troppo presto per dirlo, soprattutto per un giocatore che l’anno scorso ha siglato 13 reti e 8 assist in campionato, all’interno di ...