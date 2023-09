L' Onu promuove la guerra | il fedelissimo di Zelensky si scatena ancora

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 settembre 2023) Senza peli sulla lingua.una volta. Il principale consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak, ha accusato le Nazioni Unite di «re» lain Ucraina dopo la presunta «proposta segreta» che l'Onu avrebbe presentato alla Russia in relazione all'accordo sull'esportazione di grano. «Questa proposta è la più umiliante e offensiva possibile per l'ordine mondiale», ha tuonato Podolyak in una conversazione con l'agenzia Unian, assicurando che le «condizioni d'oro» offerte al Cremlino non solo annullano molte pressioni sulla Russia ma aprono anche altre porte per aggirare le sanzioni. Podolyak ha assicurato che questa presunta iniziativa del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che avrebbe proposto di revocare le principali sanzioni contro Mosca in cambio della ripresa dell'accordo ...