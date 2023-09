(Di lunedì 11 settembre 2023) - In studio, prima del meteo, le parole di affetto e stima verso il sociologo morto. Oggi la commemorazione al Tempio di Adriano a ...

- In studio, prima del meteo, le parole di affetto e stima verso il sociologo morto. Oggi la commemorazione al Tempio di Adriano a ...Alle 10.30 il capitano dell'Aeronautica militare Paolo, sarà protagonista del convegno ... A tutti i partecipanti sarà consegnato un dolce. Tra i premi in palio ci saranno salsiccia,...- In studio, prima del meteo, le parole di affetto e stima verso il sociologo morto. Oggi la commemorazione al Tempio di Adriano a ...

L'omaggio di Sottocorona a De Masi nel giorno dei funerali: 'Non ha mai alzato la voce' TGLA7

In studio, prima del meteo, le parole di affetto e stima verso il sociologo morto. "Grazie per quello che ci hai insegnato" ...