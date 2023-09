(Di lunedì 11 settembre 2023) "e' una persona stimata all'interno del partito. Siamo cresciuti tutti insieme entrando in un partito che non aveva la vocazione manco a farti fare il consigliere comunale.e' il ...

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Francesco, ad "Agora'" su Rai 3, parlando della moglie,Meloni, sorella della premier ......nomina della sorellaa nuova responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia oppure le numerose foto delle vacanze pubblicate in compagnia del cognato - e ministro - Francesco...ha conosciutoperché faceva politica a Roma. Anche il fatto del cognato: uno non può avere un percorso autonomo e se imparentato non può svolgere questo ruolo'. 'Quindiè ...

Lollobrigida, Arianna è simbolo di chi fa militanza da 30 anni Euronews Italiano

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Arianna e' una persona stimata all'interno del partito. Siamo cresciuti tutti insieme entrando in un partito che non aveva la vocazione manco a farti fare il consigliere comun ...C’è attesa per l’intervento della presidente del Consiglio all’assemblea nazionale del 12 settembre: saranno gettate le linee guida per il futuro. I possibili candidati potrebbero essere decisi intorn ...