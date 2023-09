Loki | la descrizione delle scene alla D23 | ecco cosa accade nella Stagione 2 dopo il cliffhanger

guarda il pavimento di marmo con intarsiati lo scudo e la spada della TVA. È stato danneggiato dal caos del momento. E poi succede qualcosa di strano.si blocca ", si legge.2 ed Echo: ...La scena in questione si intitola L'incoronazione die, nellafornita, si legge: "Mobius rivede alcuni momenti della sequenza temporale di, in cui la rana Thor fa la sua ......chiede ase vuole ordinare qualcosa . Nella seconda, invece, Mobius e un detenuto TVA gustano dei frappè su un tavolo McDonald's. " Vi presentiamo As Featured In Meal " figura nella...

Loki - Stagione 2: la descrizione di nuove scene con Loki in fuga ... Comics Universe

La seconda stagione riprenderà immediatamente dopo il cliffhanger che concludeva la prima, con Kang al comando della TVA.Nella giornata di ieri, in occasione del D23 Destination, è stata mostrata una prima clip della stagione 2 di Loki. GUARDA: Loki: il nuovo teaser trailer della stagione 2 LEGGI: Loki, WandaVision e ...