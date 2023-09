(Di lunedì 11 settembre 2023) La dichiarazione finale non contiene alcuna condanna della guerra in Ucraina e ha provocato discussioni e polemiche: ci sono delle ragioni

Nel 1971, dopo'intervento di Sacharov, sono liberati per ... Due anni dopo, vieneai reprobi di emigrare. Nel 1974, ... Nel 1974, Sinjavskij si trasferisce in, a Parigi. Diventa il ...... di là dalla propaganda delle parole, gli USA e tutto...contro la Russia sostengono sia indispensabile sostenere'... Dando per ammesso, ma non, che sia davvero la presenza di CO2 e ...Haun'intervista a Resegoneonline per raccontare la sua ... Le persone, durante'occupazione indonesiana, sentivano che la ...sia che vivono nel Sud - Est asiatico o nel riccohanno ...