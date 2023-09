(Di lunedì 11 settembre 2023) Luciano, in conferenza stampa dal ritiro a Milanello della Nazionale, elogia undel. Domani sera l’Italia tornerà in campo contro l’Ucraina. Smaltita l’emozione del debutto contro la Macedonia, gli azzurri didovranno necessariamente vincere per qualificarsi a Euro2024. Nella consueta conferenza stampa di vigilia al match, il nuovo tecnico della Nazionale, Luciano, è tornato anche sul match pareggiato contro la Macedonia di Elmas.non si nasconde: che elogio a Elmas La Nazionale è stata criticata duramente per non aver portato a casa la vittoria a Skopje.ha provato a spiegare quanto successo in Macedonia. Elmas elogiato da(LaPresse) – Spazio.itIl ...

A dimostrazione di ciò ci sono le parole di Elmas chee ha detto delle parole ben precise e dure". Dalla Francia è arrivata la notizia che Verratti ha rifiutato la Nazionale, le ...Conferenza stampa di Luciano Spalletti dalla sala stampa di Milanello, il ct dell' Italia presenta Italia - Ucraina , sfida valida per la qualificazione a Euro 2024 che andrà in scena domani sera a ......cinque e visto soprattutto l'incombere di un appuntamento a cui i tedeschi tengono: ... Questa per me è la decisione più difficile del mio mandato, perchémolto Flick come allenatore e ...

“Lo stimo tantissimo”, Spalletti applaude un calciatore del Napoli in conferenza stampa Spazio Napoli

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Ucraina. Ecco le sue parole riportate da Tmw: "Voglio ringraziare il Milan perché ci ha messo ...La seconda partita di Luciano Spalletti da ct dell' Italia è già, di fatto, uno spareggio per l'accesso diretto a Euro 2024. Lo sa bene l'ex tecnico del Napoli, che contro l' Ucraina a San Siro non po ...