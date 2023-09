Lo sfogo di Rabiot | Io fuori? Illogico! | da cosa è stato escluso

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Manca sempre meno all'assegnazione del Pallone d'oro 2023. Il riconoscimento, assegnato da France Football, è il più ambito riconoscimento per un calciatore. Di recente è stata diramata la lista dei candidati al premio. Tra questi ci sono alcune conferme - i già vincitori Lionl Messi e Luka Modric - e tante new entry, come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Ma non tutti sono d'accordo sulle scelte diramate dalla rivista francese. Il centrocampista della Juventus Adrien, in un'intervista a L'Equipe, ha espresso tutto il suo rammarico per non essereincluso nella lista stilata da France Football. "Non sono rimasto indifferente, perché mi dico che ho fatto comunque una stagione molto importante a livello individuale e - spiega il centrocampista francese - perché vedendo certi giocatori che compaiono lì, ho pensato che non fosse, non è ...