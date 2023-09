Lo schiaffo ucraino non smuove Papa Francesco | il Sud globale la pensa come lui

(Di lunedì 11 settembre 2023) Loalè stato duro. Inutile, da parte ecclesiastica, tentare di nasconderlo. Le parole sono sempre pietre. “Non ha senso parlare di un mediatore chiamato– ha dichiarato il consigliere presidenzialeMikhailo Podolyak – se questi assume una posizione filorussa… Se una persona promuove chiaramente il diritto della Russia di uccidere i cittadini di un altro paese…sta promuovendo la guerra… Il Vaticano non può avere alcuna funzione di mediazione: ingannerebbe l’Ucraina o la giustizia”. Unopesante e – nelle intenzioni – umiliante. Condito, nel discorso di Podolyak, dall’accusa che la banca vaticana detiene rilevanti investimenti russi. Cosa che lo Ior ha gelidamente respintofalso. Nelle ultime generazioni non si era mai ...

Un ulterioreall'Ucraina è stato poi l'accordo presentato a Sochi tra Russia, Turchia e ... Il primo è che solo una minima parte del granoesportato fino alla metà di luglio era stato ...La comunione di intenti tra Mosca e Riad è anche unoagli Stati Uniti e ai loro alleati ...sufficiente a mantenere attiva la produzione di armi e lo schieramento dei soldati sul fronte...un esito scontato ovvero che l'accordo sul grano si farà anche perch non farlo sarebbe uno...attacco su Odessa mirando esattamente proprio alle strutture per l'esportazione del grano, ...

Mentre la guerra del Mar Nero si fa sempre più sporca, ieri a Kostiantinivka, in Donbass, sono stati sepolte le prime vittime del raid russo costato la vita mercoledì a 17 persone. Si chiamavano ...Accordo tra Russia e Arabia Saudita. Volano i mercati, toccati i massimi da dicembre 2022 La guerra in Ucraina non si combatte solo sul campo di battaglia. I fronti sono molteplici, soprattutto quelli ...