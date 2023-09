LIVE Sollevamento pesi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Reyes argento di strappo! Tra poco lo slancio

(Di lunedì 11 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEI -89 KG DICON ANTONINO PIZZOLATO ALLE 18.00 16:35 Comincia la gara di! 16:34 Adesso attenzione. Perché come spiegato in apertura nella Finale B Rahmat Erwin Abdullah ha segnato 354 kg nel totale con il nuovo record di(209 kg). Teniamo bene a mente questi numeri. 16:30 Questa la situazione nel dettaglio dopo lo strappo Rank Athlete Group Snatch (kg) Clean & Jerk (kg) Total 1 2 3 Rank 1 2 3 Rank Andrés Caicedo (COL) A 150 155 158 Rafik Harutyunyan (ARM) A 155 160 162 Mukhammadkodir Toshtemirov (UZB) A 157 161 164 Erkand Qerimaj (ALB) A 153 156 156 Hossein Soltani (IRI) A 152 153 159 Yelaman ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Finale A della categoria maschile -89 kg, uno degli eventi più attesi in chiave ...Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale A della categoria maschile -81 kg, gara che apre l’ottava giornata dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2023, ...