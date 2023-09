LIVE – Repubblica Ceca-Italia 0-1 | Elite League Under 20 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 settembre 2023) Latestuale di, match valevole per la seconda giornata della20. I ragazzi del neo-commissario tecnico Alberto Bollini vogliono trovare la prima vittoria, dopo il pareggio per 1-1 all’esordio con la Germania. Ugualmente alla ricerca della prima vittoria sono i cechi, usciti sconfitti dal match iniziale con la Romania. La partita andrà in scena alle ore 17:00 di lunedì 11 settembre e Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà diversi approfondimenti. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F50-1 (63? Amatucci) ...